Ljudje komaj čakajo na striženje in nakupovanje

Od gospodarskih aktivnosti, ki bodo v ponedeljek po prisilnem počitku spet začele delovati, se potrošniki najbolj veselijo odprtja frizerskih in kozmetičnih salonov, tem sledijo trgovine z oblačili, potem pa trgovine z artikli za dom, s kozmetiko in gospodinjskimi aparati. Raje kot v manjše se bodo ljudje odpravili v večje trgovine. Veliko pričakovanje vlada tudi za odprtje barov in restavracij, saj se na dostavo na dom v teh novih okoliščinah veliko ljudi ni navadilo. Telovadnice in centri dobrega počutja trenutno niso med prioritetami Italijanov.

To izhaja iz zadnje javnomnenjske raziskave, ki jo med 6. in 8. majem izvedla družba SWG. V raziskavo, ki je v fokus postavila splošno razpoloženje Italijanov po sproščanju ukrepov za preprečevanje širjenje koronavirusa, je bilo vključenih 800 polnoletnih prebivalcev Italije.

Iz ankete je razvidno, da so v tem času strogih omejevalnih ukrepov ljudje najbolj pogrešali frizerje in kozmetičarke. Kar 38 odstotkov vprašanih je odgovorilo, da z največjim hrepenenjem pričakujejo odprtje frizerskih in kozmetičnih salonov. Po teh storitvah hrepeni kar 62 odstotkov žensk starejših od 64 let.

Veliko pričakovanje vlada tudi med ljubitelji »shoppinga«, saj kar četrtina vprašanih s pričakovanjem čaka na odprtje trgovin.