Na Krasu prometni kolaps

Po davišnji nesreči na avtocestnem priključku pri Zgoniku je na Krasu nastal prometni kolaps, ki se je zavlekel v popoldanske ure. Dolga kolona tovornjakov in avtomobilov se na avtocesti oz. avtocestem priključku vije od razcepa pri Sežani do izvoza pri Proseku, kjer vozila izločajo. Promet je močno povečan in upočasnjen tudi po ostalih cestah na Krasu.

Pristojne službe na avtocestnem priključku še odpravljajo posledice nesreče. Tovornjak se je po trčenju v varnostno ograjo delno prevrnil na bok in izgubil del tovora. Voznik se na srečo ni poškodoval.