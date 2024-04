V FJK rahel upad števila zaposlenih

Če se je v Furlaniji - Julijski krajini število zaposlenih v obdobju 2021-2022 povečalo za več kot 10.000 ljudi oz. dva odstotka in doseglo število 520.517, je lani beležilo rahel, 0,1-odstoten upad, saj je bilo vseh zaposlenih 519.916 oz. 601 manj kot leto prej. Pri tem se je za odstotek oz. 3735 enot povečalo število redno zaposlenih, za pol odstotka oz. 1173 enot pa je naraslo število zaposlenih žensk. Povečalo se je število samostojnih delavcev in zmanjšalo število odvisnih. Za 6599 ljudi oz. 10,1 odstotka se je zmanjšalo število začasno zaposlenih, prav tako se je za 4312 oz. 14,8 odstotka zmanjšalo število brezposelnih, medtem ko je neaktivnih oseb med 15. in 64 letom za 1255 oz. 0,6 odstotka več. To so številke, ki so jih danes dopoldne v Trstu podali predstavniki Dežele Furlanije - Julijske krajine in deželni opazovalni urad o trgu in politikah dela v zvezi z gibanji na deželnem trgu dela v letu 2023.

O tem so govorili predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga, odbornica za delo Alessia Rosolen in vodja opazovalnega urada o trgu dela Carlos Corvino, ki so med drugim poudarili, kako je FJK z 68,7-odstotno stopnjo zaposlenosti med tistimi italijanskimi deželami, ki so na boljšem, medtem ko je stopnja brezposelnosti 4,6-odstotna, stopnja neaktivnosti pa 27,9-odstotna. Ob teh svetlih pa so tudi manj svetle točke, kot npr. upad zaposlenih v industriji, ki je v letu dni izgubila 5172 oz. štiri odstotke zaposlenih, kar pomenljivo vpliva na izvoz. Med resnejšimi vprašanji, s katerimi se je treba soočiti, pa je prav gotovo demografski padec: v zadnjih 20 letih je trg dela v FJK izgubil 50.000 mladih med 15. in 30. letom ter 218.000 delovno aktivnih oseb med 15. in 64. letom, kar povzroča pojav, da ponudba obstaja, delavcev pa ni. Prav tako se je treba soočati z vprašanjem prekarnega dela med mladimi in žensko populacijo, pozorno pa bo treba spremljati področje tehnoloških inovacij, ki bi lahko privedle do zmanjšanja števila zaposlenih. Opaža se tudi rast števila odpovedi rednih delovnih razmerij, kar je povezano s povečano poklicno mobilnostjo in spremembami delovnih ponudb oz. vprašanjem kakovosti dela, plač idr.. Zaradi demografskega padca obstaja resna težava, da se na dolgi rok zmanjša zmogljivost nuditi odgovore na področju zaposlovanja, razmisliti pa bo treba tudi o vprašanju plač, ki je povezano z vprašanjem kupne moči: stopnjo le-te bi morali uskladiti s stopnjo, ki je prisotna na evropski ravni, je bilo rečeno. Drugače bo deželna vlada do letošnje jeseni predložila zakon o teritorialnem socialnem skrbstvu, da bi ozemlje FJK naredili še bolj privlačno.

Več v jutrišnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.