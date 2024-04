V Miramarskem drevoredu je malo pred 13. uro viličar, ki ga je prevažal tovornjak, trčil v železniški nadvoz in padel na cesto. Poškodoval je del cestišča in varnostno ograjo. V nesreči ni bil niče poškodovan. Na kraju so gasilci, ki odpravljajo posledice nesreče in lokalni policisti. Promet v Miramarskem drevoredu je oviran.