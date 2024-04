V Črni gori so se stresla tla

Črno goro je na območju blizu meje z Bosno in Hercegovino v torek zvečer stresel potres z močjo 4,3, so po poročanju črnogorske tiskovne agencije Mina sporočili z državnega zavoda za hidrometeorologijo in seizmologijo. Poročil o večji škodi ali ranjenih doslej ni bilo. Potres so čutili tudi v nekaterih mestih v BiH in na jugu Hrvaške.

Potres se je po podatkih Evropskega mediteranskega seizmološkega centra (EMSC) zgodil ob 21.07. EMSC navaja, da je bila magnituda potresa v globini devetih kilometrov 4,0.

Središče potresa je bilo nedaleč od vasi Čarađe na zahodu države oz. 32 kilometrov od drugega največjega črnogorskega mesta Nikšić.

To območje je potres z magnitudo 5,4 stresel že pred dvema tednoma in povzročil manjšo gmotno škodo na območju žarišča potresa.

Črno goro je aprila leta 1979 prizadel katastrofalen potres z magnitudo 7, v katerem je življenje izgubilo 136 ljudi, od tega 101 v Črni gori in 35 v Albaniji.