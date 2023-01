»Lov« na slovenske kandidate

Na aprilskih deželnih volitvah bodo Slovenci kandidirali ne le listah Demokratske stranke, Slovenske skupnosti, gibanj v podporu Massimu Moretuzzu in desnosredinskih strank. Slovenski kandidatke in kandidati bodo najbrž tudi na listah t.i. tretjega pola (predsedniški kandidat Alessandro Maran) in Giorgie Tripoli (proticepilska gibanja), če bosta seveda zbrala potrebne podpise za kandidaturi. Na Tržaškem bo glavna slovenska kandidatka DS občinska svetnica Valentina Repini, na listi tržaške SSk bosta med drugim deželni svetnik Marko Pisani in predsednik zahodnokraškega sosveta Pavel Vidoni, na listi Lige pa Danilo Slokar.

Iz Benečije prihaja medtem vest, da deželni svetnik Giuseppe Sibau zapušča sredinsko gibanje Odgovorna avtonomija (vodi ga Renzo Tondo) in da se pripravlja na kandidaturo na listi predsednika FJK Massimiliana Fedrige. V intervjuju za časnik Dom je nekdanji župan Sv. Lenarta-Podutane postavil pod vprašaj nadaljnji obstoj gibanja, s katerim je bil dvakrat zaporedoma izvoljen v deželni svet, zato se je odločil za predsednikovo listo. Sibau je prepričan, da bo Fedrigovo gibanje v sklopu desne sredine zastopalo zmerna in umirjena stališča, ki so bila nekoč v domeni Berlusconijeve stranke Naprej,Italija.