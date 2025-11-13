Luigi Giudice bo vodil gasilce v FJK

Gasilci iz Furlanije - Julijske krajine imajo od ponedeljka novega deželnega direktorja. To je 64-letni Luigi Giudice, ki je do nedavnega poveljeval gasilcem v Genovi. Drugače je po izobrazbi mehanski inženir, med gasilce pa je stopil leta 1990. V 35 letih službe je bil deželni direktor v Kampaniji ter poveljnik v Nuoru, Isernii, Comu, Sassariju, Veroni in Brescii. V tem obdobju je sodeloval pri reševalnih akcijah ob velikih katastrofalnih dogodkih, kot so bili potres v Markah in Umbriji leta 1997, dalje plaz v Sarnu leta 1998 in potres v L’Aquili leta 2009.

Luigi Giudice je prišel na mesto predhodnika Maura Luonga, ki je 1. novembra odšel v pokoj. Ob nastopu službe je novi direktor izrazil svoje zadovoljstvo in zagotovil, da si bo v največji meri prizadeval za ohranitev že zdaj visokih standardov dela gasilcev v FJK. V prihodnjih dneh se bo sestal s krajevnimi predstavniki civilnih in vojaških oblasti, obiskal pa bo tudi štiri gasilska poveljstva v deželi.