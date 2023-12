Luka Koper bo za omilitev vplivov na okolje plačevala občini

Predstavniki Mestne občine Koper in Luke Koper so danes podpisali nov dogovor o izvajanju omilitvenih ukrepov za zmanjšanje vplivov pristaniške dejavnosti na okolje. Občina bo vsako leto prejela namensko donacijo v znesku 320.000 evrov, ki jih bo na podlagi javnih razpisov razdeljevala upravičencem, so sporočili iz Luke Koper.

Prvi dogovor o omilitvenih ukrepih sta občina in Luka podpisali leta 2018. Od takrat je občina objavila štiri javne razpise, 114 upravičencev pa je dobilo nepovratna sredstva za posege kot so zamenjava oken, zvočna izolacija zidov, obnova fasade ali namestitev klimatske naprave.

Župan Aleš Bržan, predsednica uprave Luke Koper Nevenka Kržan in član uprave oziroma delavski direktor Luke Koper Vojko Rotar so danes podpisali nov dogovor.

Slednjega je župan označil za korak naprej v medsebojnih odnosih in sodelovanju med lokalno skupnostjo in pristaniščem. Poudaril je, da prisotnost enega največjih gospodarskih subjektov zagotavlja višji standard življenja in hitrejši razvoj, kljub temu pa je naloga občine, da poskrbi za zdravje in dobro počutje občanov.

Predsednica uprave Luke pa je poudarila, da bo podjetje tudi v naslednjih letih vlagalo v okolico in izvajalo trajnostne programe, ne le omilitvene ukrepe. Izvesti nameravajo ukrepe za varovanje biodiverzitete, kakovosti voda, tal in zraka. Načrtujejo gradnjo več sončnih elektrarn in elektrifikacijo delovne mehanizacije ter pomolov. Kot je dejala Kržan, je to eden najobsežnejših projektov zelenega prehoda.