Måneskin poleti v Lignanu

Italijanski rockerji z danskim imenom Måneskin, ki so s svojo skladbo Zitti spomladi zmagali na Evroviziji (Eurovision Song Contest) in so nato zasloveli po vsem svetu, kjer se uveljavljajo kot trenutno najbolj popularni rockovski bend, bodo 23. junija nastopili v Lignanu na Stadionu Teghil. Šlo bo za uvodni večer njihove letošnje poletne turneje. Zadovoljstvo nad novico sta že izrazila pristojni za turizem v deželni vladi FJK Sergio Emidio Bini in župan Lignana Luca Fanotto, ki menita, da gre za izjemen dogodek, na katerega sta ponosni tako Občina Lignano kot celotna dežela.