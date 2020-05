Manifestacija v Trstu spodbudila zasuk v Rimu

Na jutrišnji dan pred dvajsetimi leti je bila v središču Trsta velika manifestacija v podporo zaščitnemu zakonu za slovensko manjšino, ki sta jo priredila Svet slovenskih organizacij in Slovenska kulturno-gospodarska zveza. Ključna je bila navzočnost tržaškega župana Riccarda Illyja, ki je tudi nagovoril več kot pettisočglavo množico na Trgu Sv. Antona. O Illyju in njegovi zelo pomembni vlogi v jutrišnjem Primorskem dnevniku piše Marjan Kemperle, medtem ko Sandor Tence predstavlja politični okvir in velike dosežke prireditve, ki je na pobudo krovnih organizacij poenotila slovensko manjšino v Furlaniji - Julijski krajini.

Manifestacija je spodbudila poslansko zbornico, da je julija istega leta v prvem branju sprejela zaščitni zakon, ki ga je senat dokončno odobril februarja leta 2001. To ni bil samo protest proti zamudam in zavlačevanju z zaščitnim zakonom, temveč tudi velik kulturni praznik. Poleg Illyja so na manifestaciji govorili predsednika SSO in SKGZ Sergij Pahor ter Rudi Pavšič in Antonella Bucovaz v imenu Beneških Slovencev.