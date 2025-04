Manj blišča, preprostejši obredi

Pogreb papeža Frančiška, ki je umrl danes, star 88 let, bo v devetih dneh, konklave za izvolitev njegovega naslednika pa v enem mesecu, so sporočili iz Vatikana. Med verniki, ki so se začeli zgrinjati na Trg sv. Petra v Rimu, kjer so še na velikonočno nedeljo videli in pozdravili papeža, vladata pretresenost, nejevera in žalost. Po smrti papeža Frančiška so že stekle priprave na pogrebne slovesnosti in izvolitev njegovega naslednika, ki naj bi ga po navedbah Vatikana izbrali na konklavu v enem mesecu, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Pogrebi papežev so bili v preteklosti tradicionalno razkošni, vendar je Frančišek pred smrtjo uvedel nova pravila za skromnejše pogrebne slovesnosti. To pomeni manj blišča in preprostejše obrede. Frančišek je za časa svojega pontifikata zagovarjal skromnost ter odločno zavračal blišč in razkošje v Cerkvi. Tak naj bi bil tudi njegov pogreb, v skladu z njegovo željo pa naj bi Frančiška pokopali zunaj vatikanskega obzidja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V skladu s Frančiškovimi navodili je namen prenovljenega obreda poudariti, da je papežev pogreb »pastirja in učenca Kristusa in ne pogreb vplivnega človeka tega sveta«. Spremembe predvidevajo poenostavljen protokol. Tradicionalno se pokojnega papeža prenese v apostolsko palačo, preden ga v Baziliki sv. Petra položijo na katafalk ali dvignjen oder, na katerega se položi krsta ob pogrebnih svečanostih. Namesto tega bodo Frančiška položili v preprosto leseno krsto. Poleg tega ob krsti ne bo več položena papeška palica, ki ima na vrhu križ in predstavlja simbol moči.

Tako kot doslej bodo papeževo truplo položili v leseno krsto, znotraj katere je pocinkana krsta. Ne bo pa dodatnih krst iz svinca in hrasta, kot sta bili za pogreb njegovega predhodnika Benedikta XVI., ki je umrl konec leta 2022 po odstopu leta 2013. To pomeni, da bodo namesto štirih uporabili samo dve krsti, poroča dpa.

Za razliko od mnogih njegovih predhodnikov zadnje počivališče Frančiška ne bo v Baziliki svetega Petra. Frančišek je namreč izrazil željo, da bi bil pokopan v baziliki Marije Snežne oz. Marije Velike v Rimu. Ta cerkev je bil eden njegovih najljubših krajev v času njegovega življenja. Tja se je odpravil takoj po izvolitvi za papeža marca 2013. Baziliko je zadnjič obiskal na cvetno nedeljo prejšnji teden. V času žalnih slovesnosti na prizorišču bazilike, ki stoji v bližini glavne rimske železniške postaje, se bodo po pričakovanjih zbrali številni visoki gostje kot tudi verniki iz vsega sveta.