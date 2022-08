Na gorenjski avtocesti pri Brezjah v smeri Jesenic je zasilno pristalo manjše letalo. Policija prijavo še preverja, letalo pa je sicer vidno tudi na spletni kameri Darsa. Na kraju so že intervencijske službe. V letalu sta bili dve osebi, ki sta po prvih podatkih policije nepoškodovani.Promet je oviran in poteka po prehitevalnem pasu, so sporočili s kranjske policijske uprave. Kraj je zavarovan, so še sporočili s Policijske uprave Kranj.