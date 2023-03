Marino Kranjac letošnji Kocjančičev nagrajenec

Kocjančičevo nagrado za posebne dosežke pri oblikovanju, raziskovanju in ohranjanju kulturne identitete Istre ter za njeno prepoznavnost v širšem prostoru bo letos dobil Marino Kranjac, glasbeni strokovnjak za istrsko ljudsko glasbo, doma v koprski občini, poročajo Primorske novice. Nagrada znaša 4000 evrov, podelili naj bi mu jo maja v Izoli.

Javni razpis za podelitev nagrade so v imenu štirih občin slovenske Istre objavili oktobra lani, 58-letnega Marina Kranjca pa je po preučitvi prejetih vlog soglasno izbrala petčlanska komisija, ki so jo sestavljali Ines Cergol, Roberta Vincoletto, Edelman Jurinčič, Neva Zajc in Natalija Planinc, strokovnjaki in umetniki s področja kulture in humanistike.

Istran z globoko ljubeznijo do istrske glasbe se že skoraj 40 let ukvarja s poustvarjanjem in raziskovanjem ljudske glasbe in plesov. Pomembno je njegovo umetniško ustvarjalno pa tudi pedagoško in raziskovalno delo. Kot glasbenik je aktiven v številnih zasedbah. Pri nas ga poznamo tudi, ker že dolga leta sodeluje pri tržaški folklorni skupini Stu ledi.

Je vodja istrske folk skupine Vruja, ki ima več oboževalcev tudi na Tržaškem, sodeluje pa tudi pri skupinah Istranova, Trio Kras, Pišaći, Marušić Is Trio, Cappella Justinopolitana, Adriavox ter s posamezniki in zbori v slovenski Istri, dejavnimi na področju istrske ljudske glasbe.