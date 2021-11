Mario se je nekoliko približal svojemu cilju – smrti

Mario hoče umreti. Doma, v Italiji, ne da bi mu bilo treba v Švico, kjer je več možnosti o svobodnem odločanju o dokončanju življenja kot na italijanskem škornju. In morda mu bo to tudi uspelo, saj je bil storjen prvi korak do uveljavljanja pravice do asistiranega samomora.

Tri leta po razsodbi, s katero je ustavno sodišče odločilo, da se pomoči pri samomoru ne kaznuje, če so izpolnjene nekatere okoliščine, je odbor za bioetiko javnega zdravstvenega podjetja v Markah sklenil, da pritrdi pravici posameznika do asistiranega samomora.

Gre za pomemben precedens v Italiji, do katerega je prišlo zaradi prizadevanj 43-letnika iz Pesara. Mario, s takim psevdonimom je znan v javnosti, je od prometne nesreče, v katero je bil vpleten kot voznik tovornjaka, tetraplegik.

Od nesreče je minilo enajst let, Mariovo zdravstveno stanje je ireverzibilno, paraliziran je od ramen navzdol. »Utrujen sem. Moje zdravstveno stanje se slabša, duševno trpim in moje življenje z naravnim življenjem in dostojanstvom nima nič kaj opraviti. Hočem svobodno odločati o dokončanju svojega življenja,« je slišati v posnetku, ki so ga objavili pri društvu Luca Coscioni, v katerem si med drugim prizadevajo za depenalizacijo evtanazije (za referendum o tem so zbrali več kot milijon podpisov).