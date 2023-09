Marsikje še dolgo časa ne bo kaplje dežja

Severnoafriški anticiklon zagotavlja veliko stanovitnost in za ta čas zelo visoke temperature. Nad našim območjem bo vztrajal dalj časa, predvidoma do okrog 10. oktobra. Dvakrat bo le delno in obrobno popustil pred vremenskima frontama, ki se bosta pomikali proti vzhodu po srednjeevropskih državah. Prvič se bo to zgodilo to soboto, drugič pa prihodnjo sredo. Kot kaže, bo vpliv obeh vremenskih front pri nas le obroben in se bo nestanovitnost obakrat povečala predvsem v gorskem svetu, kjer bo lahko za krajši čas deževalo. Drugod bo predvidoma prehodno le nekaj več oblakov in je po zdajšnjih izračunih bolj težko, da bi lahko padla kakšna kaplja dežja. Za obema frontama bo prehodno zapihala šibka do zmerna burja, prvič v nedeljo, ko bo komaj zaznavna, drugič, verjetno nekoliko občutneje, predvidoma v četrtek.

Vmes se bo nadaljevalo sončno in za ta čas zelo toplo vreme z dnevnimi temperaturami, ki bodo la malo pod 30 stopinj Celzija, kakšno stopinjo Celzija manj pa bodo v prihodnjih dneh namerili ob morju. Po drugi vremenski fronti, ki bo prešla naše kraje prihodnjo sredo, se bo ozračje ohladilo za kakšno stopinjo Celzija, še vedno pa bo za ta čas nenavadno toplo.