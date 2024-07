Primož Roglič odstopil s Toura

Slovenski kolesarski as Primož Roglič po padcu na četrtkovi etapi ne bo nadaljeval dirke po Franciji, je nekaj ur pred začetkom današnje etape sporočila njegova ekipa Red Bull-BORA-hansgrohe. Pred kolesarji na dirki po Franciji je 13. etapa, ki jih bo popeljala od Agena do Pauja (163,5 kilometra) do vznožja Pirenejev.

»Rogliča je že po včerajšnji etapi in znova danes zjutraj skrbno pregledala naša zdravniška ekipa. Odločili smo se, da ga danes ne bo na startu, tako da se bo lahko osredotočil na prihodnje cilje,« so zapisali pri nemško-avstrijskem moštvu.

Rogličev »odnos« z dirko po Franciji se je po četrtkovi etapi še dodatno zapletel, potem ko je vnovič trdo pristal na tleh, tokrat okoli 12 kilometrov pred ciljem 12. etape v Villeneuve-sur-Lotu.

Za padec sicer ni bil kriv, a to dejstvo ekipi in Kisovčanu v tem trenutku ne pomaga prav dosti. Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) je po izgubi 2:27 minute padel na šesto mesto v skupnem seštevku z zaostankom 4:42 minute in že v četrtek bržčas ostal brez možnosti za zmago ali stopničke na Touru.

Še naprej v vodstvu ostaja Pogačar (UAE Team Emirates), ki ima 1:06 minute naskoka pred Belgijcem Remcom Evenepoelom (Soudal Quick-Step) ter 1:14 minute pred branilcem zadnjih dveh zmag, Dancem Jonasom Vingegaardom (Visma-Lease a Bike).

Start današnje etape bo ob 13.50.