Zaporniki le sprejeli mediacijo

Sinočnji upor v koronejskem zaporu, ki je izbruhnil okrog 19. ure, je trajal vse do 23. ure, ko so zaporniki sprejeli mediacijo. Tako kot v nekaterih drugih mestih, so zaporniki tudi v Trstu uprli nečloveškim razmeram, v katerih živijo v njem. Ulice okrog zapora v Ulici Coroneo so bile zaradi tega do polnoči zaprte.

V času upora je zdravstveno podjetje Asugi na kraj dogajanja poslalo deset reševalnih vozil in reševalni avto. Sinoči so na urgenco odpeljali šest pacientov, štiri zaradi slabega počutja, enega zaradi vdihavanja dima, dva srčna bolnika pa iz preventivnih razlogov. Zdravstveno podjetje je zjutraj sporočilo, da sta dva pacienta še vedno hospitalizirana na oddelku urgentne medicine, a da nista v smrtni nevarnosti. Tri paciente, ki so jih sprejeli na urgenco katinarske bolnišnice bodo danes odpustili, tri pa so jih že.

Da je položaj v tržaškem zaporu, tako kot v številnih italijanskih zaporih, tačas posebno eksploziven, je bilo jasno že nekaj dni. Varuhinja pravic tržaških zapornikov je na to opozarjala, nekatere politične stranke so priredile javna srečanja, da bi javnost seznanile z razmerami v Ulici Coroneo. Včeraj zvečer je tam počilo. In do zaprtja redakcije ni bilo jasno, kakšen je obračun upora tržaških zapornikov.

V vročini in med stenicami

Odvetnik Enrico Miscia, ki je pri tržaškem sodišču referent za dogajanje v koronejskem zaporu, je med protestom lahko vstopil v njegove prostore in se na lastne oči prepričal, kaj se dogaja.

Miscia je spomnil, da so razmere v zaporu že več mesecev dramatične. V težavah so tako ljudje, ki v njem prestajajo kazen, kot pravosodni policisti in drugo osebje, saj so kadrovsko zelo podhranjeni. Varuhinja pravic zapornikov Elisabetta Burla je pred nekaj tedni opozorila, da lahko zapor sprejme največ 150 ljudi, v njem pa je okrog 260 zapornikov.

Miscia je sinoči potrdil, da mnogi spijo na tleh, saj zanje ni dovolj postelj. Nekateri tudi ob straniščni školjki. Celo v samicah, kjer bi moral biti en sam zapornik, sta trenutno nastanjena dva. Prav tako naj bi se v zaporu spopadali z invazijo stenic. In seveda s tropsko vročino, ki je v teh dneh zajela mesto. In je v zaporu, brez klimatskih naprav, še hujša.