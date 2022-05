Matej Arčon bo prvi

Matej Arčon, kandidat za ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu, bo danes zjutraj prvi stopil pred komisijo Državnega zbora, ki bo prisluhnila njegovemu programu in načrtom. Do torka bodo pred poslankami in poslanci stopili vsi kandidatke in kandidati za ministre v vladi Roberta Goloba, ki načrtuje, da bi dan pozneje (sreda, 1. junija) parlament prižgal zeleno luč novi levosredinski vladi. To mu bo najbrž uspelo, saj bodo vsi ministrski kandidati glede na razmerja moči v DZ gotovo dobili zaupnico parlamentarnih odborov ter komisij.

Nekdanji novogoriški župan in generalni sekretar Gibanja Svoboda se bo predstavil Komisiji za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki ji je v prejšnjem mandatu predsedovala Iva Dimic iz stranke Nova Slovenija. Predsedniško mesto komisije v skladu s koalicijskim dogovorom pripada stranki SDS, ki še ni določila kdo bo nasledil poslanki N.Si. Današnje Arčonovo »zaslišanje« je vsekakor sklicala Katarina Štravs, ki si skupaj s kolegico Saro Žibrat (obe pripadata Gibanju Svoboda) začasno deli podpredsedniško mesto. Predsednik komisije (v njej je tudi poslanec italijanske narodnosti Felice Žiža) bo morda Danijel Krivec, nekdanji župan Bovca, ki bo menda postal tudi podpredsednik DZ.