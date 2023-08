Mattarella in Musar: čas za kompromise je mimo

Zaustavitev podnebne krize in odpravljanje njenih posledic je dolžnost vseh nas. Potrebno je ukrepati učinkovito, ne v prihodnje ali jutri, ampak takoj. Tako lahko povzamemo skupno izjavo najvišjih predstavnic in predstavnikov šestih sredozemskih držav, ki so včeraj jasno in glasno pozvali širšo politično javnost k nujnemu ukrepanju.

Med podpisniki izjave sta tudi italijanski predsednik Sergio Mattarella in slovenska predsednica Nataša Pirc Musar, ob njima pa še hrvaški predsednik Zoran Milanović, predsednica Grčije Katerina Sakelaropulu, portugalski predsednik Marcelo Rebelo de Sousa in predsednik Malte George Vella. Omenjene države so članice neformalne skupine Arraiolos, znotraj katere potekajo pogovori o izzivih EU.

Odločnost sporočila je tokrat opazna tudi v skrbni izbiri besed, pod katerimi se je podpisala šesterica. Izognili so se namreč besedni zvezi »podnebne spremembe« in stanje pravilno poimenovali »kriza«. Ob tem pa so se (znova pravilno) izognili sprenevedanju in priznali, da se nam dogaja to, kar je bilo že dolgo napovedano.

»Podnebna kriza je po pričakovanjih dosegla epske razsežnosti, zato zdaj govorimo o izrednih podnebnih razmerah,« se glasi začetek izjave, v kateri je izpostavljena še zlasti ogroženost sredozemskega prostora, ki je močno prizadet »ne le zaradi pomanjkanja vode in električne energije, temveč tudi zaradi poplav, obsežnih vročinskih valov, požarov in dezertifikacije.

V drugem delu sicer dokaj kratke in na prvi pogled skope izjave najdemo še eno priznanje. Med vrsticami je tudi priznanje, da so bili doslej ekonomski in politični interesi pomembnejši od človeških življenj in potreb.