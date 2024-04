Mattarella in Pahor prispela na tržaško univerzo (video)

Italijanski predsednik republike Sergio Mattarella je prispel na Univerzo v Trstu, pri glavnem stopnišču na Trgu Evrope so ga sprejeli predstavniki institucij, vključno z ministrico za univerzo Anno Mario Bernini in gostiteljem, rektorjem Robertom Di Lenardo. Ta se je z Mattarello in nekdanjim slovenskim predsednikom Borutom Pahorjem nato sestal na rektoratu, nakar se je v zborni dvorani začela slovesnost ob podelitvi častnega doktorata obema visokima gostoma, kar predstavlja novo dejanje v zgodbi, ki sta jo Mattarella in Pahor začela pisati julija leta 2020 ob skupnem obisku Narodnega doma v Trstu ter spomenikov slovenskim antifašistom in pobitim Italijanom v Bazovici.