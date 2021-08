Mattarella ne bo tiho

Italijanski predsednik republike Sergio Mattarella od danes do začetka februarja ne more razpustiti parlamenta. Začenja se namreč t.i. beli semester, s katerim je ustavodajna skupščina hotela preprečiti predsednikom ob izteku mandata »samovoljne korake« v prid takšne ali drugačne politične opcije. Beli semester bi moral na nek način v državi umiriti politične strasti in omogočiti parlamentu, da v pričakovanju novega predsednika sprejme pomembne zakone ter tlakuje pot za nujne reforme.

Vlada Maria Draghija uživa zelo široko parlamentarno podporo in ima torej vse politične pogoje, da v času nevarnega naraščanja koronavirusnih okužb do konca izpelje svoj program. Zadnja dogajanja v zvezi s pravosodno reformo in z evropskim covidnim potrdilom napovedujejo, da žal ne bo tako in da se bodo v času belega semestra politične turbulence nadaljevale in stopnjevale. Mattarella je že dal vedeti, da beli semester ne pomeni, da bo tiho in da bo nemo spremljal ekscese ali odstopanja od ustave (npr. preveč neutemeljenih vladnih odlokov). Še posebno, če bo pandemija v prihodnjih tednih in mesecih spet spravila na kolena zdravstveni sistem, ogrožala gospodarstvo in šolstvo. Mattarella, ki je pravkar praznoval 80 let, pravi, da se bo februarja upokojil in je zato zelo malo verjetno, da bo pristal na ponovno izvolitev.