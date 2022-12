»Mattarella razumel slovensko dušo« (video)

Sergio Mattarella in Borut Pahor sta se danes na Kvirinalu v Rimu še zadnjič srečala kot predsednika Italije in Slovenije. Gostitelj in gost sta na delovnem kosilu prehodila pot njunih odnosov in srečanj, poseben poudarek sta namenila tržaškemu Narodnemu domu in skupnemu poklonu bazoviškim junakom ter žrtvam fojb v Bazovici. Mattarella je izrazil željo za čimprejšnje srečanje z novo slovensko predsednico Natašo Pirc Musar, Pahor pa je poudaril, da je Mattarella zelo dobro razumel slovensko dušo, sam pa je v tem času bolje razumel tudi italijansko stvarnost.

Predsednik Pahor se je v svojih dveh mandatih z italijanskima predsednikoma Giorgiom Napolitanom in Mattarello v Sloveniji, v Italiji ali v tujini na dvostranskih srečanjih srečal kar devetnajstkrat. Predsednik Pahor je na povabilo italijanskih predsednikov Napolitana in Mattarelle Italijansko republiko obiskal osemkrat Italijanska predsednika pa sta se na povabilo predsednika Pahorja v Sloveniji mudila šestkrat.

To so velike številke, ki močno presegajo normalno državniško in diplomatsko prakso. Mattarella in Pahor sta v teh letih postala velika prijatelja, kar je tudi pripomoglo k vrnitvi Narodnega doma Slovencem, Bazovici in k še marsičemu. Pahor je pred Mattarello izrazil prepričanje, da bo nova slovenska predsednica nadaljevala na poti krepitve medsosedskih odnosov med Italijo in Slovenijo.