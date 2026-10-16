Mattarella: Uvajate preveč nacionalnih praznikov

Sodu je zbila dno uvedba nacionalnega dneva recikliranja papirja, zakon o katerem je senat odobril minuli ponedeljek. Italijanski predsednik republike Sergio Mattarella je sprejeti zakon podpisal, saj v njem ni bilo očitnega neskladja z ustavo, hkrati pa je na predsednika senata Ignazia La Russo in predsednika poslanske zbornice Lorenza Fontano naslovil pismo, da bi jih povabil k zmernosti pri sprejemanju tovrstnih praznikov.

»Rad bi poudaril, da število zakonov, ki uvajajo nacionalne dneve, da bi izpostavili določene vrednote, dogodke, občutke ali vidike življenja, dramatično narašča, ne da bi pri tem bilo upoštevano katero koli merilo doslednosti. V zadnjih treh zakonodajnih obdobjih je bilo sprejetih 36 takih zakonov, od tega dvajset v tem zakonodajnem obdobju,« je zapisal predsednik republike Sergio Mattarella.