Občina bi z državnim denarjem preuredila zapuščena bloka

Se je Občina Trst zavedela, da lahko bolj učinkovito ublaži posledice vse ostrejšega nepremičninskega trga? Provokativno vprašanje ni neutemeljeno, saj se je v zadnjih tednih nekaj le premaknilo na fronti praznih oziroma zapuščenih občinskih stanovanjskih objektov. Za dva je občina zaprosila za državno financiranje.

Še pred nekaj tedni sta bili Casa Caccia pri Stari mitnici ter stanovanjski objekt v Ulici Gatteri 24 vpisana v občinski proračun kot poslopji, ki bi se ju lahko potencialno prodalo. V zadnjih dneh septembra je mestna vlada sprejela sklep, s katerim je obe poslopji izvzela iz seznama objektov, za katere je mogoča prodaja. Obenem je občina zaprosila za državno financiranje za preureditev teh dveh objektov.

Nad novico je zadovoljen občinski svetnik Kevin Nicolini iz vrst gibanja Zdaj Trst, ki je že pred meseci prosil za sklic terenske seje četrtega stalnega svetniškega odbora Občine Trst prav v stanovanjskem bloku v Ulici Gatteri, do ogleda je prišlo šele včeraj. Poslopje, je razložil, je razdeljeno na dva dela. V pritličju je občina namenila prostore pokrajinskemu svetu oseb z invalidnostmi, nad tem se razvija četverica nadstropij stanovanj. »«Ljudje bi se lahko vanje vselili po minimalnih popravilih,« je ocenil stanje poslopja.

Stanovanja v Ulici Gatteri samevajo že več let, po navedbah občinskega osebja so se morali v preteklih letih soočati tudi s primeri neupravičenih stanovalcev. Stavba pa spada med tiste, ki jih je mestna vlada dodelila resorju za socialo, je poudaril Nicolini. Zato je bil tudi razočaran, da se je včerajšnje seje udeležila odbornica za občinsko premoženje Elisa Lodi, ne pa odbornik za socialo Massimo Tognolli. V Trstu, je spomnil Nicolini, čaka več tisoč družin na socialno stanovanje, prostore v Ulici Gatteri pa bi se lahko namenilo tudi osebam z invalidnostmi ali ženskam, žrtvam nasilja.

Občina Trst, je v izjavi za Primorski dnevnik poudaril Nicolini, razpolaga z mnogimi stavbami, v katerih bi se lahko brez večjih težav in naložb uredilo stanovanja. »Zato je nespodobno, da ostaja blokiranih 30 milijonov evrov za žičnico,« je zabrusil. Stanovanja v Ulici Gatteri, je ponovil, bi bila na voljo s potencialno nizkimi naložbami, obenem pa so prostori sorazmerno veliki.

»Desnica si je le premislila,« se je Nicolini razveselil novice, da Casa Caccia in stanovanja v Ulici Gatteri niso več med objekti, za katere je možna odtujitev. To, da je Občina Trst zaprosila za državno financiranje za obnovo obeh palač, še ne pomeni, da sta projekta zagotovljena. Ni nujno torej, da bo pristojno ministrstvo ugodilo tržaški prošnji, je pa prošnja znak, da razmišlja občina o teh palačah. Obenem pa se mora Trst soočati z vse bolj neprijaznim nepremičninskim trgom, zaradi turizma in predvsem porasta stanovanj za kratkoročen turistični najem. Očitno so napredni namigi k soočanju s temi vprašanji le obrodili nekatere sadove.