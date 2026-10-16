V FJK se je začela kurilna sezona

V Furlaniji - Julijski krajini se je včeraj začela kurilna sezona. Od včeraj je namreč dovoljeno prižgati ogrevanje v vseh občinah, ki spadajo v podnebni pas E, kamor sodijo Trst, Gorica, Videm in večina krajev, v katerih živi slovenska narodna skupnost v Italiji. V teh občinah lahko sicer župani odredijo, da se začetek kurilne sezone začne tudi pred 15. oktobrom ali pač kasneje.

Preostale občine oz. kraji v FJK, ki so na višjih nadmorskih legah, so uvrščene v podnebni pas F, kjer zaradi hladnejšega podnebja državna zakonodaja ne določa začetka oz. konca kurilne sezone kot tudi ne največjega števila ur, ko je gretje lahko prižgano.

Na Tržaškem vse občine z izjemo repentabrske, ki sodi v podnebni pas F, spadajo v kategorijo E, kjer je mogoče od včeraj greti največ 14 ur dnevno - lahko pa seveda tudi manj - in sicer med 5. in 23. uro. Redna kurilna sezona se bo v pasu E, kamor sodi tudi cela goriška pokrajina, zaključila 15. aprila 2027.

Tudi večina občin v videmski pokrajini spada v pas E, nekatere pa so uvrščene v hladnejši pas F, to so: Bardo, Dreka, Kluže, Naborjet-Ovčja vas, Rezija, Srednje, Tablja, Tipana in Trbiž.

V časih, ko so položnice za elektriko in plin visoke, je na mestu nekaj priporočil za varčevanje tudi z omejevanjem porabe. Če temperaturo na termostatu znižamo za eno stopinjo Celzija, to lahko privede do 95 evrov prihranka na mesec, če pa dnevno število ur, ko so grelci prižgani, zmanjšamo za eno, to prinese dodatnih 35 evrov prihranka, poroča portal facile.it.