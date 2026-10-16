V Gorenji Tarbij se vrača Burnjak

V Gorenjem Tarbiju v občini Srednje na Videmskem bo v nedeljo spet zaživel Burnjak. Tržnica domačih pridelkov in izdelkov, na kateri se bodo predstavili beneški kmetovalci in obrtniki, vodeni pohodi, kulturni program, vesela glasba in seveda glavni protagonist, kostanj, veliko bogastvo Nediških dolin. Vse to bo mogoče videti in doživeti v tej beneški vasici.

Ob 9. uri bodo pohodniki krenili na tematske pohode v okolico Gorenjega Tarbija. Za informacije in rezervacije lahko pišete na segreteria@nediskedoline.it ali telefonirate na +39 3398403196 in na +39 349 3241168. Ob 9.45 bo v vaški cerkvi maša, pel bo zbor društva Rečan - Aldo Klodič. Ob 10. uri pa bo odprla tržnica kmečkih pridelkov in obrtniških izdelkov. Mogoče bo okusiti tudi tradicionalne beneške jedi, kot so štakanje, ocikana, močilo ali kostanjeva juha. Bogat kulturni program pa se bo pričel ob 14. uri. Na spletni strani Burnjaka je objavljen celoten program prireditve, zemljevid tržnice in seznam kulinaričnih specialitet.