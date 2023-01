Matura v Italiji: znani predmeti za drugo nalogo

Uredba italijanskega ministra za šolstvo Giuseppeja Valditare določa predmete za drugo nalogo na državnem izpitu na višjih srednjih šolah, ki se bo začel 21. junija s prvo pisno nalogo, sledila bosta še druga naloga in ustni del. Na licejih bo na klasični smeri latinščina, na znanstveni matematika, na jezikovni tuj jezik, na humanistični humanistične vede, na družbeno-ekonomski pravo in politična ekonomija. Na tehniških zavodih bo za administracijo, finance in marketing gospodarsko poslovanje, za gradnje, okolje in prostor načrtovanje, gradnje in napeljave, na turistični smeri pa turistična tehnika in gospodarsko poslovanje.