Mauro Bordin novi predsednik Deželnega sveta FJK

S prisegami vseh 48 izvoljenih svetnic in svetnikov se je danes uradno pričel trinajsti mandat Deželnega sveta Furlanije - Julijske krajine. Poleg v italijanščini je kar 21 svetnikov priseglo še v furlanščini, Marko Pisani (SSk) je zvestobo italijanski republiki izrekel še v slovenščini, v vseh štirih priznanih jezikih v deželi, torej italijanščini, furlanščini, slovenščini in nemščini, pa sta prisegla predsednik FJK Massimiliano Fedriga in Stefano Mazzolini (Lista Fedriga).

Na dnevnem redu prve seje novega mandata so bila imenovanja novega predsednika deželnega sveta, dveh podpredsednikov in štirih svetnikov sekretarjev. Zapletov ali nesoglasij v koaliciji in opoziciji ni bilo, zato so bili vsi izvoljeni v prvem krogu glasovanj.

Novi predsednik deželnega sveta je Mauro Bordin (Liga), podpredsednika sta Francesco Russo (Demokratska stranka) in Stefano Mazzolini, svetniki sekretarji pa so po novem Simone Polesello (Lista Fedriga) in Michele Lobianco (Naprej, Italija), Manuelotti Celotti (Demokratska stranka) in Giulia Massolino (Pakt za avtonomijo). Naslednja seja sveta bo 2. maja, na njej bo Fedriga podrobneje predstavil svoje načrte za naslednja štiri leta.