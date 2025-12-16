Podelitev nagrade zlati sveti Just tokrat filmsko obarvana

Novinarski sindikat Assostampa bo jutri v dvorani tržaškega občinskega sveta podelil nagrado zlati sveti Just 2025, ki jo je tokrat prejel tržaški center za filmske in audiovizualne raziskave La Cappella Underground. Tokratnega zmagovalca so po ustaljeni tradiciji razglasili že 3. novembra, se pravi na dan, ko v Trstu praznujejo svojega zavetnika sv. Justa, po katerem nosi nagrada ime. Posebno priznanje tistim, ki so na krajevni in širši ravni zaslužni na različnih področjih, tržaški novinarji podeljujejo vse od leta 1967. Pri podelitvi nagrade sodelujeta tudi Občina Trst in Fundacija CRTrieste.

V teh temnih časih je upanje za preživetje treba iskati v kulturi in umetnosti, je pojasnil predsednik sindikata Assostampa Carlo Muscatello. Zato so hoteli nagraditi »včerajšnje, današnje in jutrišnje mlade, ki so gojili in še vedno gojijo sanje in navdušenje nad filmom«. Center La Cappella Underground deluje že skoraj šestdeset let in velja za enega od dveh najstarejših filmskih klubov v Italiji ter za glavno oporno točko ljubiteljev sedme umetnosti v Trstu, lahko med drugim beremo v utemeljitvi nagrade. Pred nekaj meseci je med drugim center prevzel vodenje prenovljene kinodvorane Ariston.

Priznanje tudi Paolu Condòju

Nagrajencev pa ni konec. Posebno priznanje oziroma plaketo bo prejel tudi tržaški novinar in pisatelj Paolo Condò. Svojo poklicno pot je začel pri tržaškem dnevniku Il Piccolo in nato sodeloval z različnimi italijanskimi mediji, danes pa je kolumnist dnevnika Corriere della Sera.