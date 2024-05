Med Lokvijo in dolino Glinščice nastal najdaljši predor v Sloveniji

Dark Theme

Na trasi drugega železniškega tira med Divačo in Koprom so delavci v predoru Lokev včeraj izkopali še zadnji meter glavne cevi, ki meri 6714 metrov. To je najdaljši predor v Sloveniji, so sporočili iz podjetja 2TDK, ki bdi nad projektom. Dela so stekla 5. novembra 2021. Doslej je bil s 6327 metri najdaljši Bohinjski predor.

Izkop zadnjega metra glavne cevi (2TDK)

Celotna trasa drugega tira železniške proge Divača-Koper poteka v sedmih predorih, ki skupaj s servisnimi in izstopnimi cevmi merijo 37,4 kilometra. Predor Lokev je prvi in najdaljši predor na progi, nahaja se med Lokvijo in dolino Glinščice. Ob glavni cevi potekajo še izkopna dela za servisno cev, ki bo dolga 6683 metrov.

Kot so pojasnili v 2TDK, so poseben izziv pri izkopnih delih v predoru predstavljali kraški pojavi. Največjo kraško jamo so odkrili prav v glavni cevi predora: seže 150 metrov globoko in vsaj 450 metrov daleč.

