Med nagrajenimi za presežke slovenske arhitekture tudi Pokopališče Ankaran

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije bo letos zlate svinčnike za odlično realizacijo podelila projektom Hiša nad mestom, Alpski hiši in Pokopališče Ankaran. Zlati svinčnik na področju prostorskega načrtovanja bo namenila projektu Cesta španskih borcev. Podelitev nagrad bo v petek ob Dnevu arhitektov na Akademiji za glasbo v Ljubljani.

Pokopališče Ankaran tvori pet teras, zarezanih v pobočje in med seboj povezanih s klančinami, so med drugim zapisali v utemeljitvi. Komisija je prepoznala kakovost projekta v njegovi kontekstualnosti, dialogu s parkovno in arhitekturno ureditvijo, preprostosti materialov in detajlov, poigravanju s prehodi, njihovem razpiranju in oženju, intimnih prostorih ob grobovih ter v ureditvi prostora za vodnjak s pipami in zalivalkami. Avtorji projekta so arhitekti Uroš Rustja, Primož Žitnik, Mina Hiršman, Mateo Zonta in krajinski arhitekti Ana Kučan, Luka Javornik in Danijel Mohorič.