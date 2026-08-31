Uroš Stoklas dosegel rekord v neprekinjenem kegljanju

Slovenski kegljač Uroš Stoklas je konec minulega tedna v bosanski Gradiški dosegel napovedani nov rekord v neprekinjenem maratonskem kegljanju. Podvig je potekal 25 ur, s čimer je za eno uro presegel svoj dosedanji Guinnessov svetovni rekord in postavil nov mejnik v tem športu.

Podvig je od njega zahteval vse atome fizičnih in psihičnih zmogljivosti, so zapisali v njegovem taboru.

Skupni seštevek 15.972 podrtih kegljev v 26 igrah in povprečje 614,31 podrtega keglja na igro po mnenju njegove ekipe zgovorno pričata o njegovih izjemnih sposobnostih. Zgodovinski trenutek ni odmeval le na samem prizorišču, temveč je prek neprekinjenega prenosa v živo dosegel številne ljubitelje športa, ki so dihali z njim vse do zadnjega meta.

Po uspešno opravljenem rekordu zdaj Stoklas čaka še na uradno potrditev pristojne komisije za Guinnessovo knjigo rekordov.

Stoklas, ki že tri desetletja kroji vrh te panoge, velja za enega najuspešnejših posameznikov tako v domačem kot mednarodnem merilu.