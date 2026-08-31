Dela na tirih med Trbižem in Vidmom s polno paro naprej

Na železniški progi med Trbižem in Vidmom so v polnem teku obsežna vzdrževalna dela, vredna več kot 18 milijonov evrov, zaradi katerih bo do nedelje, 20. septembra 2026, močno omejen promet. Potniške vlake so nadomestili z avtobusi, ki vozijo s prilagojenim voznim redom, omejitve so tudi za kolesarje. Na avtobusih Trenitalie je prevoz običajnih koles omogočen le na nekaterih posebej določenih vožnjah, medtem ko je na nadomestnih avtobusih prevoz koles mogoč ob predhodni rezervaciji. Spremembe občutili tudi potniki na mednarodnih povezavah med Italijo in Avstrijo ter tovorni vlaki, katerim bodo od 14. septembra dalje občasno dovolili nočni prehod, tako da računajo, da bo zaprt odsek pred koncem del prečkalo okrog 100 tovornih vlakov.

Avstrijske železnice ÖBB so objavile poseben načrt za povezave čez Trbiž. Pri dnevnih vlakih med Dunajem in Benetkami vlaki na avstrijski strani vozijo do Beljaka, od tam pa so organizirani nadomestni avtobusi, med drugim neposredno do Gumina, kjer je mogoče nadaljevati pot z vlakom proti Benetkam. Za povezave med Dunajem in Trstom so predvideni avtobusi med Beljakom in Trstom oziroma drugimi postajami na poti.