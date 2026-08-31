Kljub začetku meteorološke jeseni se poletje ne namerava posloviti

Z jutrišnjim dnem (torkom, 1. septembra) se bo začela meteorološka jesen, začetek astronomske bo na vrsti 23. septembra. Kljub jutrišnjem prestopu meteorološkega letnega časa pa se vreme ne bo bistveno spremenilo. Poletje se bo še nadaljevalo in se za zdaj ne namerava posloviti. Prvi septembrski teden bo povečini sončen in topel, tudi v nadaljevanju, vsaj do okrog 10. septembra pa trenutno ni videti večjih preobratov.

Od danes do vključno sobote bo povečini sončno z morebitno občasno popoldansko spremenljivostjo v gorah. Zlasti danes in deloma jutri se bo v gorskem svetu povečala možnost posameznih krajevnih ploh in neviht.

Ob morju in ponekod v nižinah bo nekaj dni pihala šibka do občasno zmerna burja. Še naprej bo za ta čas kar toplo. Najnižje nočne temperature bodo ob morju še naprej nad 20 stopinjami Celzija, najvišje dnevne temperature pa bodo v tem tednu od okrog 30 do 32 stopinj Celzija.

Podobno vreme pod vplivom subtropskega anticiklona, ki se trenutno solidno zadržuje nad Sredozemljem, se bo nadaljevalo vsaj do okrog 10. septembra.