Med sestopom po nevarnem območju sta doživeli panični napad

Gorski reševalci iz Plodna so včeraj okrog 18. ure posredovali v furlanskih Dolomitih na gorski stezi št. 320, ki povezuje planšarijo Geu in vrh Cima Sappada, kjer se je družina rimskih turistov z 19-letno hčerko in 16-letnim sinom znašla v težavah. 51-letna mama in hčer sta med sestopom po mokrih in spolzkih skalah na izpostavljenem območju doživeli panični napad in nista mogli več naprej. 53-letni oče je poklical na pomoč na interventno telefonsko številko 112. Priletel je reševalni helikopter s tremi reševalci. Dosegli so družino. Vse štiri so z vitlom potegnili na helikopter in prepeljali v dolino. Posredovanje se je zaključilo malo po 19. uri.