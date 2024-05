Med Splitom in Korčulo začel pluti trajekt Oliver

V Dalmaciji na Hrvaškem se je v ponedeljek na svojo prvo uradno plovbo podal trajekt Jadrolinije Oliver, ki je ime dobil po legendarnem hrvaškem glasbeniku Oliverju Dragojeviću. Trajekt bo plul med Splitom in otokom Korčula, na njem pa bodo med plovbo predvajali Dragojevićeve pesmi.

Trajekt Oliver je po poročanju hrvaških medijev v ponedeljek odplul iz splitskega pristanišča proti Dragojevićevi rodni Veli Luki na Korčuli. Na njem je bilo 106 potnikov in okoli 20 vozil, sicer pa lahko sprejme do 680 potnikov in 100 vozil.

Trajekt bo na liniji Split-Vela Luka plul vsak dan. V času plovbe bodo potniki lahko poslušali Dragojevićeve pesmi, v salonu na trajektu pa je obešen plakat z glasbenikom in verzi iz pesmi Anđele moj.

Jadrolinija je trajekt kupila leta 2023 in ga poimenovala Oliver, nato pa je sledilo pet mesecev prilagoditvenih del, da so izpolnili zahteve hrvaškega ladijskega registra.