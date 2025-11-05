VREME
DANES
Sreda, 05 november 2025
Iskanje
Kronika

Med tatvinami praznili tudi otroške hranilnike

Karabinjerji iz Pordenona so aretirali dva moška, ki sta osumljena devetih tatvin in štirih poskusov tatvine tudi v Furlaniji

Spletno uredništvo |
Pordenon |
5. nov. 2025 | 16:01
    Med tatvinami praznili tudi otroške hranilnike
    Kradli so tudi v otroških sobah (KARABINJERJI)
Dark Theme

Karabinjerji iz Pordenona so aretirali dva albanska državljana, ki sta osumljena devetih tatvin in štirih poskusov tatvine, storjenih v februarju in marcu leta 2023 v pokrajinah severne Italije, med drugim tudi v Furlaniji, in sicer na območjih občin Sacile, San Vito, Pasiano, Fiume Veneto, Codroipo, Latisana in Artegna. Dva sostorilca še iščejo.

Tolpa je uporabljala ukradene luksuzne avtomobile, med drugim mercedese in audije z lažnimi tablicami, in je delovala v večernih urah. V hišah je kradla denar v gotovini, zlatnino ter luksuzne ženske torbice. Med tatvinami so praznili celo hranilnike v otroških sobah. Ob koncu svojih nezakonitih »podvigov« so pobegnili v Milan.

Karabinjerji so tolpi prišli na sled po tatvini v kraju San Vito, kjer so očividci opazili športni avtomobil bele barve, s katerim so tatovi pobegnili. Med preiskavo so uspeli ugotoviti njihovo identiteto in pot, ki so jo opravili.

Od štirih osumljenih so prijeli 24-letnega in 31-letnega albanskega državljana, ki so ju aretirali in prepeljali v zapor v Vareseju in Lodiju. Obtožujejo ju tudi preprodaje blaga in avtomobilov ter upiranja uradni osebi.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: