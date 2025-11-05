Med tatvinami praznili tudi otroške hranilnike

Karabinjerji iz Pordenona so aretirali dva albanska državljana, ki sta osumljena devetih tatvin in štirih poskusov tatvine, storjenih v februarju in marcu leta 2023 v pokrajinah severne Italije, med drugim tudi v Furlaniji, in sicer na območjih občin Sacile, San Vito, Pasiano, Fiume Veneto, Codroipo, Latisana in Artegna. Dva sostorilca še iščejo.

Tolpa je uporabljala ukradene luksuzne avtomobile, med drugim mercedese in audije z lažnimi tablicami, in je delovala v večernih urah. V hišah je kradla denar v gotovini, zlatnino ter luksuzne ženske torbice. Med tatvinami so praznili celo hranilnike v otroških sobah. Ob koncu svojih nezakonitih »podvigov« so pobegnili v Milan.

Karabinjerji so tolpi prišli na sled po tatvini v kraju San Vito, kjer so očividci opazili športni avtomobil bele barve, s katerim so tatovi pobegnili. Med preiskavo so uspeli ugotoviti njihovo identiteto in pot, ki so jo opravili.

Od štirih osumljenih so prijeli 24-letnega in 31-letnega albanskega državljana, ki so ju aretirali in prepeljali v zapor v Vareseju in Lodiju. Obtožujejo ju tudi preprodaje blaga in avtomobilov ter upiranja uradni osebi.