Policisti so v minuli noči na Ljubljanski ulici v Kopru ustavili 19-letnega voznika avtomobila, ki je med vožnjo na Ankaranski cesti izstrelil signalno raketo. Policistom je sam izročil še dodatnih 39 signalnih raket. Signalno pištolo in rakete so mu zasegli, zaradi kršitve zakona pa mu sledi obdolžilni predlog na OS Koper, oddelku za prekrške.