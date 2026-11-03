Platane v koritih pod udarom burje legle na bok

Tržaške platane v koritih je mestna vlada dala postaviti na točke v mestu, kjer sicer ni dreves, a bi jih potrebovali. Od letošnjega poletja naj bi skrbele za vsaj nekaj sence, doslej pa so povzročile skoraj same polemike. Tudi včeraj, ko je močna burja prevrnila tri od štirih mladih platan na Borznem trgu.

Burja je sicer včeraj na Tržaškem presegala hitrost 100 kilometrov na uro, zaradi česar so imeli gasilci polne roke dela: do večera so imeli za seboj okrog 90 intervencij zaradi padlih vej, nestabilnih žlebov, poškodovanih streh ...

Ducat platan, ki jih je Občina Trst poleti posadila v večje vaze, niso ogrožale okolice. V teh mesecih so nekatere platane že umrle, včeraj pa jih je doletel nov udarec. Dobesedno, saj je burja prevrnile tre platane na Borznem trgu, stoje je ostala le ena. Očitno je, da je temu botrovala strukturna nestabilnost platan. V kovinskih koritih se korenike niso razrasle v zemljo, temveč so ostale »omejene« na obseg, ki so ga imele v svojih prejšnjih lončkih.

Iz Demokratske stranke in Gibanja 5 zvezd so včeraj spet kritizirali potezo mestne vlade, ki je dala posaditi platane v korita (in za to odštela 50.000 €). Zahtevali so odstranitev in posaditev v zemljo. Medtem burja včeraj ni prizanesla niti mladim drevesom – ta so sicer posadili v tla – na nastajajoči aveniji v Starem pristanišču.