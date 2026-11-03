Tržaška voda vendarle v javne roke?

Bo tržaški vodovod le spet prešel pod javno upravo? Morda res, izhaja iz dokumentov Občine Trst, ki je regulatorja Ausir prosila, naj presodi možnost, da bi vodovodne storitve poverili furlanski družbi v javni lasti CAFC. Medtem se tudi Kraškemu vodovodu obeta prihodnost pod furlansko zastavo, kar bi lahko formalno onemogočilo nadaljnje delovanje tržaškega vodovoda v privatnih rokah.

O zadnjih premikih sta včeraj spregovorila vodja svetniške skupine Zdaj Trst na Občini Trst Riccardo Laterza in vodja Pakta za avtonomijo v deželnem svetu FJK Massimo Moretuzzo. V zadnjih tednih sta se namreč zgodila dva premika, ki na stežaj odpirata vrata možnosti, da bi tržaški vodovod prešel v roke javnega podjetja. Kot zapoveduje izid referenduma iz leta 2011.

Prva novost je, da je Občina Trst prosila agencijo Ausir, naj preuči možnost, da bi zaupali upravljanje tržaškega vodovoda furlanski družbi v javni lasti CAFC. S tržaškim vodovodnim sistemom gospodari družba AcegasApsAmga, koncesija bo zapadla leta 2027. Nove koncesije pa po italijanskem zakonu ne razpiše občina, temveč agencija Ausir, upoštevajoč seveda želje občin. Koncesije so lahko treh vrst. Vodovod lahko prevzame zasebna družba ali družba v javni lasti, tretja rešitev je javno-zasebno partnerstvo. Doslej se je tržaška občina nagibala k razpisu za koncesijo zasebnikom, ki bi zaradi višine sredstev potekal na evropski ravni.

Sedaj pa, je poudaril Laterza, razmišljajo očitno o prehodu tržaškega vodovoda v javne roke. Zaradi Ausirjevega pogoja, da mora zaobjemati razpis celotno pokrajino, je prvi osnutek predvideval, da bi nov koncesionar prevzel tudi Kraški vodovod. Občine Devin - Nabrežina, Zgonik in Repentabor pa so danes s svojo družbo v javni lasti neodvisne. Prav Kraški vodovod pa je postavil drugo oviro tržaškim privatnim nameram. Pred nedavnim je Ausir prejel informacijo, da se Kraški vodovod pogovarja o združitvi s furlansko družbo v javni lasti CAFC.