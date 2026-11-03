VREME
DANES
Torek, 03 november 2026
Iskanje
Burja

V Mačkolje in Prebeneg se je vrnila elektrika

V Križpotu težave z dobavo elektrike, ki jih je povzročila burja, še odpravljajo

Spletno uredništvo |
Breg |
3. nov. 2026 | 14:55
    V Mačkolje in Prebeneg se je vrnila elektrika
    Mačkolje, fotografija je simbolična (ARHIV)
Dark Theme

Potem, ko je v noči na torek močna burja povzročila prekinitev dobave električne energije v treh vaseh v dolinski občini, je družba Enel z namestitvijo električnih generatorjev poskrbela, da so gospodinjstva v Mačkoljah in Prebenegu spet oskrbljena z elektriko, je sporočil župan Aleksander Coretti. »V Križpotu pa težave še odpravljajo,« je dodal prvi občan. Zaenkrat električno dobavo še vedno zagotavljajo generatorji, saj še ni bilo ugotovljeno, kje je do prekinitve dotoka elektrike sploh prišlo.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: