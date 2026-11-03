V Mačkolje in Prebeneg se je vrnila elektrika

Potem, ko je v noči na torek močna burja povzročila prekinitev dobave električne energije v treh vaseh v dolinski občini, je družba Enel z namestitvijo električnih generatorjev poskrbela, da so gospodinjstva v Mačkoljah in Prebenegu spet oskrbljena z elektriko, je sporočil župan Aleksander Coretti. »V Križpotu pa težave še odpravljajo,« je dodal prvi občan. Zaenkrat električno dobavo še vedno zagotavljajo generatorji, saj še ni bilo ugotovljeno, kje je do prekinitve dotoka elektrike sploh prišlo.