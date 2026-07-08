Med vzponom na goro ga je zadela kap

Na gori Paularo v Karniji je danes zjutraj umrl 69-letni pohodnik. Med vzponom na goro, kamor se je odpravil s partnerko in prijateljem, ga je zadela kap. Slabost ga je obšla na 1900 metrih nadmorske višine, 500 metrov pod vrhom. Na pomoč so prihiteli gorski reševalci iz kraja Treppo Carnico, reševalci finančne policije ter helikopterska posadka iz kraja Forni Avoltri. Reševalci so ponesrečenca dohiteli okrog 10. ure, zdravstveni tehnik in zdravnik sta se s helikopterja do njega spustila z vitlom. Kljub temu, da sta ga več časa oživljala, zanj ni bilo več pomoči. Truplo so s helikopterjem okoli 14. ure odpeljali v dolino.

V popoldanskih urah so gorski reševalci posredovali tudi na Kaninu, kjer si je 55-letna pohodnica iz Genove na 2000 metrih izpahnila zapestje ter na Trbižu, kjer je 56-letni kolesar iz okolice Gumina med spustom po stezi za downhill padel in si zlomil mečnico in golenico.