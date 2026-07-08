Predstavili plakat 58. Barcolane

Podjetje Illycaffè in Barcolana sta uradno predstavila plakat letošnje 58. jesenske regate ter večdnevnega dogajanja, ki jo spremlja. Oblikoval ga je Serse Roma, »eden najbolj uglednih interpretov sodobnega risanja«, so zapisali v sporočilu za medije. Italijanskega umetnika je seveda navdihnilo morje, v svojem delu je izpostavil odnos med svetlobo in vodno gladino, gibanjem ter mirovanjem. Izvršna direktorica družbe Illycaffè Cristina Scocchia je ob tej priložnosti spomnila, da tržaško kavno podjetje že 20 let podpira Barcolano, predsednik društva SVBG Mitja Gialuz pa je poudaril, da je Trst nastal in rasel z morjem.