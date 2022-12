Nekaj minut pred polnočjo so kopski policisti dobili informacijo, da je v Veliki Pristavi nekdo pravkar ukradel osebni avtomobil znamke suzuki vitara. Lastnik je z drugim vozilom zapeljal za njim in policistom sporočal lokacijo. Vozilo so policisti ustavili pri Topolcu, vozil ga je 42-letni državljan Italije, ki ni imel dokumentov. Sledi mu kazenska ovadba.