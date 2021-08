Medvedke oz. po novem splošno medveda, ker se z gotovostjo ne ve, ali gre res za medvedko, niso odstrelili. Dovoljenje Agencije RS za okolje za odstrel se je izteklo včeraj, v sredo, 18. avgusta. Lovci pa medveda niso odstrelili. Pristojni bodo stanje spremljali in se odločali na podlagi morebitnih dejstev.

Dovoljenje za odstrel je veljalo v občinah Pivka in Ilirska Bistrica na območju pašnikov med Brkinskim robom in naselij Šilentabor, Zagorje, Knežak in Šembije. Zavod za gozdove je izrazil pozitivno mnenje za odstrel, potem ko je pred dnevi medved pri Pivki huje poškodoval 30-letnega domačina, minuli petek pa je v bližini kraja napada prišlo do vnovičnega srečanja s človekom.