Referendum: Nordieva reforma zavrnjena

Dobro uro po začetju štetja glasov za ustavni referendum o ustroju pravosodja je bila prešteta dobra polovica oddanih glasovnic – »ne« je takrat prednjačil z 9 % prednosti (pribl. 54 %) in postalo je jasno, da je bila Nordieva reforma zavrnjena.

Na portalu Eligendo italijanskega notranjega ministrstva so delne izide referenduma za potrditev ustavne reforme o ustroju pravosodja začeli objavljati takoj po 15. uri, ko so na voliščih zapečatili volilne skrinjice.

Prvi objavljeni izidi (ob 15.56 so bili znani izidi s 17.778 volišč od skupnih 61.533) so kazali na prednost glasov »ne«, torej za zavrnitev reforme, ki jo je predlagala vlada Giorgie Meloni, kar so napovedale že vzporedne volitve, le da so te kazale, da bo razlika manjša od te, ki se je naposled pokazala. Razlika med »da« (pribl. 45 %) in »ne« je bila okrog 16. ure približno 10-odstotna. Štetje je potekalo razmeroma hitro.