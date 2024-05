Menia vpleten v skorajšnji pretep

Samo hitro posredovanje uslužbencev je danes popoldne v senatu preprečilo pretep med Robertom Menio (Bratje Italije) in nekaterimi predstavniki levosredinske opozicije. Kot pričajo posnetki, je tržaški desničar prej nekaj vpil, nato naenkrat vstal in se zagnal proti kolegu iz Demokratske stranke Filippu Sensiju, njegov besni zalet so v zadnjem trenutku ustavili uslužbenci senata, medtem ko je Menia med tekom po stopnicah »trčil« v Marca Croattija iz Gibanja 5 zvezd.

Oba so uslužbenci blokirali ter preprečili telesni kontakt med njima. Sejo so prekinili, predsednik Ignazio La Russa je uvedel preiskavo o tem neljubem dogodku, ki se je zgodil med naelektreno razpravo o zakonu, s katerim hoče desna sredina uvesti direktno izvolitev predsednika vlade (t.i. premierat).

Senatorka Demokratske stranke Tatjana Rojc je s pozdravom v slovenščini »Pozdravljeni sopotniki in prijatelji« izrazila solidarnost južnotirolski predstavnici Julii Unterberger, ki ji je včeraj senator stranke Giorgie Meloni Francesco Zaffini zabrusil naj se nauči italijansko, preden spregovori v senatu. Senatorka DS je povedala, da sicer nima tujega naglasa, a da je ponosna Slovenka.