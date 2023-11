Mercator prevzema Tuš

Mercator je podpisal pogodbo o nakupu stoodstotnega deleža Engrotuša. Ta ne zaobjema dejavnosti Tuš drogerija, ki je v postopku oddvojitve. Podpisniki so prepričani, da prinaša povezovanje odlične temelje za dolgoročno vzdržnost poslovanja. Transakcija je po podatkih Dela in Financ vredna okoli 30 milijonov evrov.

Mercator je v lasti hrvaške skupine Fortenova, katere glavni izvršni direktor Fabris Peruško je povedal, da s prevzemom Engrotuša potrjujejo svoj položaj največje regionalne trgovske mreže. Na vprašanje, kako si lahko Mercator in Fortenova glede na še vedno visoko zadolženost privoščita nakup Tuša, je odgovoril, da so poslovni rezultati Fortenove izjemni ter da so letos refinancirali dolg. Direktor skupine Tuš Andraž Tuš je poudaril, da je bila to po njihovi oceni »najboljša izbira za zaposlene, poslovne partnerje in razvoj osnovne dejavnosti podjetja«.

Gospodarski minister Matjaž Han je zaskrbljen. »V razmerah, ko ta dva trgovca obvladujeta tako velik del trga in ko še ne vemo, kaj bo s tožbo Todorića proti Hrvaški, ne vriskam od veselja,« je dejal za Delo. Ivica Todorić je obvladoval Agrokor, lastnika Mercatorja. Zdravi del Agrokorja je po propadu zaživel kot Fortenova. Spor Todorića in hrvaške države, ki je rešila Agrokor, še ni končan.