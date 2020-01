Mesto, kjer staro izredno lepo sobiva z novim

BERLIN od 21. do 25. maja 2020 v organizaciji agencije AURORA VIAGGI

Od svojega nastanka, ki sega v 13. stoletje, do danes je bil Berlin večkrat prestolnica, a vendar različnih držav. Najprej je to bila Brandenburška marka, nato Prusko kraljestvo, Nemško cesarstvo, Weimarska republika in Tretji rajh. Med letoma 1949 in 1990 je bilo mesto razdeljeno na Vzhodni in Zahodni Berlin. Vzhodni Berlin je bil prestolnica Vzhodne Nemčije (Nemška demokratična republika), Zahodni pa eksklava Zahodne Nemčije. Od leta 1961 je bil del mesta obdan z berlinskim zidom, ki je doživel svoj padec 9. novembra 1989 in omogočil, da je Berlin po združitvi obeh Nemčij ponovno postal prestolnica združene države.

Berlin je neverjetna mešanica burne zgodovine in moderne sedanjosti, impozantnih palač in steklenih nebotičnikov, številnih bogatih muzejev in obsežnih tihih parkov, predvsem pa je mesto oblikovano po meri ljudi.