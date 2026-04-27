Meteorologi opozarjajo na prihod El Nina

Svetovna meteorološka organizacija (WMO) opozarja na prihod vremenskega pojava El Nino, ki bi se lahko začel med majem in julijem. El Nino povzroča obilne padavine v nekaterih delih sveta, na primer v Afriki ali Južni Ameriki, medtem ko v Avstraliji ali Indoneziji prispeva k suši.

Po navedbah WMO se temperature morske površine v Tihem oceanu hitro zvišujejo, kar je značilno za začetek El Nina. »Prvi znaki kažejo na močan dogodek,« opozorilo organizacije povzema francoska tiskovna agencija AFP. Natančnejše napovedi so sicer znane po aprilu.

El Nino je podnebni pojav, ki dviguje površinske temperature v osrednjem in vzhodnem ekvatorialnem delu Tihega oceana, spreminja vetrove, tlak in vzorec padavin. Pojavlja se na dve do sedem let in traja približno devet mescev do enega leta.

Kot so zapisali pri WMO, ki deluje v okviru Združenih narodov, ni dokazov, da bi podnebne spremembe povečevale pogostost ali intenzivnost pojavov El Nino. »Lahko pa okrepijo povezane vplive, saj toplejši ocean in ozračje povečata razpoložljivost energije in vlage za ekstremne vremenske dogodke, kot so vročinski valovi in močne padavine,« so izpostavili.

Nazadnje je El Nino pomembno prispeval k rekordno vročima letoma 2023 in 2024. WMO ob tem opozarja, da bi lahko letošnje razmere privedle do nadpovprečnih temperatur na skoraj vseh kopnih območjih.